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Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до 9 мая

10:51, 14 января 2025
Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и мобилизации еще на 90 суток.
Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации до 9 мая
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении его указов о продлении в Украине срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации. Законопроекты 12404 и 12405 появились на официальном сайте парламента.

Этот правовой режим предлагается продлить еще на 90 дней, то есть до 9 мая.

Ранее народный депутат Ярослав Юрчишин заявлял, что отмена военного положения в Украине после прекращения боевых действий не будет мгновенной, ведь для этого нужны надежные гарантии безопасности.

Напомним, правительство предложило Верховной Раде ввести административную ответственность за нарушение комендантского часа.

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Владимир Зеленский

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