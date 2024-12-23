Право поліції затримувати громадян, які перебувають на вулиці у комендантську годину, закріплять законодавчо

В Україні запровадять штрафи за порушення комендантської години і перебування у населених пунктах, де проводиться евакуація.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12354 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.

Законопроектом пропонується доповнити КУпАП новою статтею 210-2, якою встановити адміністративну відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень. А також – за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Важливо, що буде передбачено надання права органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.

Наразі текст законопроекту ще не опублікований.

Втім, як раніше повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко, йдеться про запровадження окремої адміністративної відповідальності за:

порушення комендантської години, а саме перебування у громадських місцях у заборонений час без перепусток – штраф від 850 до 1700 грн

порушення правил евакуації: в'їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов'язкова евакуація, без спеціальних дозволів – штраф від 510 до 850 грн.

Разом з тим, штрафи не будуть застосовуватись до людей, які йдуть до укриття, у випадках надання медичної (домедичної) допомоги або супроводження поранених тяжкохворих, здійснення евакуації або рятування майна та в інших випадках загрози життю громадян.

Нагадаємо, 16 грудня 2023 року Верховна Рада не змогла ухвалити в цілому законопроект №10195, що передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Тоді законопроект відправили на повторне друге читання. Ним пропонувалося запровадити штрафи до 34 тисяч грн за порушення комендантської години. Наразі окремої статті щодо відповідальності і права затримувати громадян, що перебувають на вулиці у нічний час, у КУпАП немає.

Автор: Наталя Мамченко

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