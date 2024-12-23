Право полиции задерживать граждан, находящихся на улице в комендантский час, закрепят законодательно

В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа и пребывание в населенных пунктах, где проводится эвакуация.

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12354 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по ужесточению ответственности за нарушение требований особого правового режима — военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.

Законопроект предлагает дополнить КУоАП новой статьей 210-2, которой установить административную ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений. А также – за нарушение гражданами комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Важно, что будет предусмотрено предоставление права органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей.

Пока текст законопроекта еще не опубликован.

Впрочем, как ранее сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, речь идет о введении отдельной административной ответственности за:

нарушение комендантского часа, а именно пребывание в общественных местах в запрещенное время без пропусков – штраф от 850 до 1700 грн

нарушение правил эвакуации: въезд или пребывание в населенных пунктах, где производится обязательная эвакуация, без специальных разрешений – штраф от 510 до 850 грн.

Вместе с тем, штрафы не будут применяться к людям, которые идут к укрытию, в случаях предоставления медицинской (домедицинской) помощи или сопровождения раненых тяжелобольных, эвакуации или спасения имущества и в других случаях угрозы жизни граждан.

Напомним, 16 декабря 2023 года Верховная Рада не смогла принять в целом законопроект №10195, предусматривающий привлечение граждан к административной ответственности за нарушение комендантского часа. Тогда законопроект был направлен на повторное второе чтение. Им предлагалось ввести штрафы до 34 тысяч гривен за нарушение комендантского часа. Пока отдельной статьи об ответственности и праве задерживать граждан, находящихся на улице в ночное время, в КУоАП нет.

Автор: Наталя Мамченко

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