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На портале Дія возобновлена возможность получить гранты на собственное дело

11:30, 14 января 2025
Украинцы снова могут подать заявки на гранты на собственное дело, садоводство и тепличное хозяйство.
На портале Дія возобновлена возможность получить гранты на собственное дело
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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что на портале Дія возобновлена ​​возможность получить гранты на собственное дело, садоводство и тепличное хозяйство.

Грант на собственное дело

Заявка на создание или развитие вашего бизнеса – новые проекты, которые принесут пользу общине.

До 250 000 гривен (для жителей Харькова и области – до 500 000 гривен).

Для получения онлайн регистрируйтесь на портале Дія с помощью BankID или электронной подписи, заполните онлайн-заявку, добавьте бизнес-план по установленной форме, подпишите и отправьте. Заявка будет рассмотрена в течение 15 рабочих дней, а результат поступит через Действие.

Грант на сад

Финансирование для развития садоводства, ягодничества и виноградарства.  

До 400 тысяч гривен за гектар.

 Чтобы получить грант на сад, также следует подать заявление через портал Дія, добавив проект высадки насаждений с соответствующей документацией. Проект должен быть подписан разработчиком и соответствовать установленным критериям. Министерство аграрной политики рассмотрит ваше заявление в течение 10 рабочих дней.

Грант на теплицу

Поддержка тепличного хозяйства для мечтающих выращивать урожаи круглый год.

2 млн гривен (0,4 – 0,6 га); 3,5 млн гривен (0,8 – 1,2 га); 7 млн ​​гривен (1,6 – 2,4 га).

Для гранта на теплицу заполните заявку на портале Дія и добавьте проект строительства теплицы со сметной документацией, подпишите электронной подписью и отправьте. Требования к проекту, включая тип теплицы, систему полива и другие детали, доступны на портале.

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Дия

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