Дія перешла на государственный банк для оплаты госуслуг

К партнерам подключили государственный банк.

Дія официально добавила государственный банк для онлайн-оплаты госуслуг, налогов и сборов. К партнерам подключили Укргазбанк (UGB).

Что можно оплатить:

Донаты на UNITED24

Налоги ФЛП

Штрафы ПДД

Замена водительского удостоверения

Военные облигации

Судебные штрафы, судебный сбор

Брак онлайн

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство внутренних дел сообщило, что в Дії добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации.

Ранее штрафы поступали только по текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.

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