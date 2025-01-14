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Дія перешла на государственный банк для оплаты госуслуг

19:17, 14 января 2025
К партнерам подключили государственный банк.
Дія перешла на государственный банк для оплаты госуслуг
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Дія официально добавила государственный банк для онлайн-оплаты госуслуг, налогов и сборов. К партнерам подключили Укргазбанк (UGB).

Что можно оплатить:

  • Донаты на UNITED24
  • Налоги ФЛП
  • Штрафы ПДД
  • Замена водительского удостоверения
  • Военные облигации
  • Судебные штрафы, судебный сбор
  • Брак онлайн

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство внутренних дел сообщило, что в Дії добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации.

Ранее штрафы поступали только по текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.

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Дия

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