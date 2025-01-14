Дія перейшла на державний банк для оплати держпослуг

До партнерів підключили державний банк.

Дія офіційно додала державний банк для онлайн-оплати держпослуг, податків та зборів. До партнерів підключили Укргазбанк (UGB).

Що можна оплатити:

Донати на UNITED24

Податки ФОП

Штрафи ПДР

Заміну посвідчення водія

Військові облігації

Судові штрафи, судовий збір

Шлюб онлайн

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у Дії додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації.

Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.

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