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Дія перейшла на державний банк для оплати держпослуг

19:17, 14 січня 2025
До партнерів підключили державний банк.
Дія перейшла на державний банк для оплати держпослуг
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Дія офіційно додала державний банк для онлайн-оплати держпослуг, податків та зборів. До партнерів підключили Укргазбанк (UGB).

Що можна оплатити:

  • Донати на UNITED24
  • Податки ФОП
  • Штрафи ПДР
  • Заміну посвідчення водія
  • Військові облігації
  • Судові штрафи, судовий збір
  • Шлюб онлайн

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у Дії додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації.

Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.

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Дія

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