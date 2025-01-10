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У Дії до штрафів автофіксації додали фото і відео порушення

12:28, 10 січня 2025
Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця.
У Дії до штрафів автофіксації додали фото і відео порушення
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Міністерство внутрішніх справ повідомило, що у Дії додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації.

Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.

Перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС, Порталі Дія, Кабінеті водія, застосунках Дія та «Штрафи ПДР».

Раніше у поліції повідомили, чи штрафуватимуть дорожні камери водіїв за відсутність страховки на авто.

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штраф Дія автомобіль

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