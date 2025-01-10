В Дії к штрафам автофиксации добавили фото и видео нарушения

Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталям, с указанием нарушения, времени и места.

Министерство внутренних дел сообщило, что в Дії добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации.

Ранее штрафы поступали только по текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.

Проверить наличие штрафов также можно на веб-портале МВД, Портале Дія, Кабинете водителя, приложениях Дія и «Штрафы ПДД».

Ранее в полиции сообщили, будут ли штрафовать дорожные камеры водителей за отсутствие страховки на авто.

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