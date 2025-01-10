Практика судов
  1. В мире

Эстония ужесточает наказание за нарушение безопасности подводной инфраструктуры

21:00, 10 января 2025
Максимальное наказание за повреждение морских кабелей – 10 лет заключения.
Эстония ужесточает наказание за нарушение безопасности подводной инфраструктуры
Фото: ukrinform.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Эстонии планирует ужесточить наказание за любое нарушение безопасности страны, в частности за повреждение подводной инфраструктуры, включающей морские кабели. Об этом сообщает ERR, цитируя министра юстиции Лийзу Пакосту.

Министр отметила, что эстонское правительство намерено изменить пенитенциарный кодекс, чтобы значительно повысить ответственность за повреждение инфраструктуры. За повреждение морского кабеля наказание предусматривает до 10 лет заключения. Кроме того, будут увеличены штрафы для юридических лиц, которые сейчас могут достигать более 40 миллионов евро.

«Мы хотим изменить пенитенциарный кодекс таким образом, чтобы любой, кто хочет нарушить уклад жизни наших жителей и навредить экономике, испугался большого наказания. Наш кодекс должен стать щитом от такого рода нарушений. Срок наказания будет увеличен до 10 лет тюремного заключения», - заявила Пакоста.

Также, согласно новым инициативам, наказание будет распространено на любые попытки повреждения морских кабелей, даже без физического нанесения вреда. Ответственность будет предусматриваться даже в случае неосторожности или если нарушение не достигло физических последствий.

«Также мы хотим, чтобы даже очевидное желание повредить нашу инфраструктуру или попытка, даже без физического причинения вреда - уже каралась законом, даже если это было сделано по неосторожности. Также мы пересмотрим сумму штрафа для юридического лица, который сегодня составляет 40 миллионов евро» - добавила министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

инфраструктура безопасность Эстония

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тесты в апелляционные суды — итоги тестирования кандидатов гражданской специализации

66,7% кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации прошли на следующий этап конкурса.

Кабмин отменил в ПДД норму об удостоверениях, подтверждающих право на освобождение от приобретения автогражданки

Из Правил дорожного движения исключили норму о том, что водители, освобождающиеся от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто, должны иметь при себе подтверждающие документы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не получила приглашение на инаугурацию Трампа

В Еврокомиссии сообщили, что на данный момент Дональд Трамп не отправил приглашение Урсуле фон дер Ляйен.

Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы

Кроме резидентов Дия Сити и религиозных организаций, Кабмин добавил в список на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова