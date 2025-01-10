Эстония ужесточает наказание за нарушение безопасности подводной инфраструктуры

Максимальное наказание за повреждение морских кабелей – 10 лет заключения.

Фото: ukrinform.ua

Правительство Эстонии планирует ужесточить наказание за любое нарушение безопасности страны, в частности за повреждение подводной инфраструктуры, включающей морские кабели. Об этом сообщает ERR, цитируя министра юстиции Лийзу Пакосту.

Министр отметила, что эстонское правительство намерено изменить пенитенциарный кодекс, чтобы значительно повысить ответственность за повреждение инфраструктуры. За повреждение морского кабеля наказание предусматривает до 10 лет заключения. Кроме того, будут увеличены штрафы для юридических лиц, которые сейчас могут достигать более 40 миллионов евро.

«Мы хотим изменить пенитенциарный кодекс таким образом, чтобы любой, кто хочет нарушить уклад жизни наших жителей и навредить экономике, испугался большого наказания. Наш кодекс должен стать щитом от такого рода нарушений. Срок наказания будет увеличен до 10 лет тюремного заключения», - заявила Пакоста.

Также, согласно новым инициативам, наказание будет распространено на любые попытки повреждения морских кабелей, даже без физического нанесения вреда. Ответственность будет предусматриваться даже в случае неосторожности или если нарушение не достигло физических последствий.

«Также мы хотим, чтобы даже очевидное желание повредить нашу инфраструктуру или попытка, даже без физического причинения вреда - уже каралась законом, даже если это было сделано по неосторожности. Также мы пересмотрим сумму штрафа для юридического лица, который сегодня составляет 40 миллионов евро» - добавила министр.

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