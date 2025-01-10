В НАПК объяснили, как декларировать полученную компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье

В Нацагентстве по предотвращению коррупции разъяснили, как декларировать средства, полученные по программам «єВідновлення» и «єОселя».

Фото: НАЗК

Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило вопрос декларирования полученной компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье.

Программы государственной поддержки «єВідновлення» и «єОселя» предоставляют возможность украинцам получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье и участия в доступном ипотечном кредитовании.

Компенсація на відновлення (ремонт) пошкодженого житла за програмою «єВідновлення» надається для ремонту житла чи за вже виконаний ремонт житла, яке було пошкоджено внаслідок агресії російської федерації.

Компенсація надається в таких формах:

для придбання будівельної продукції та виконання поточного чи капітального ремонту житла самостійно отримувачем компенсації або замовлення ним виконання відповідних робіт та послуг (компенсація для проведення ремонту);

за придбання будівельної продукції та виконання поточного чи капітального ремонту житла за власні кошти заявника (компенсація за проведений ремонт).

Компенсація за знищене житло за програмою «єВідновлення» надається в таких формах:

компенсація для фінансування будівництва житла – для будівництва нового житла (будинок, садибний будинок, дача);

компенсація для придбання житла – для покупки квартири або будинку, а також для інвестування в будівництво нового житла або придбання житла через житловий сертифікат.

Такі компенсації є доходом, який необхідно зазначити у декларації в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки». Джерелом доходу в цьому випадку зазначається Міністерство розвитку громад та територій України (код ЄДРПОУ 37472062).

У разі наявності обов'язку подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (ПСЗ), декларанту необхідно відобразити відомості про дохід, придбане житло та видатки на його придбання.

Формування сертифіката для придбання житла без резервування або бронювання грошових коштів у розмірі компенсації, що визначена у житловому сертифікаті, не є підставою для подання ПСЗ та декларування доходу.

Програма «єОселя» – це програма доступного іпотечного кредитування для громадян України.

Програма дозволяє придбати житло або майнові права:

з процентною ставкою 7% без жодних компенсацій;

з процентною ставкою 7% з компенсаціями, в якій Українська фінансова житлова компанія (Укрфінжитло) компенсує частину процентної ставки за іпотечними кредитами в розмірі 4%.

Окрім Укрфінжитла, в програмі «єОселя» можуть брати участь інші заінтересовані сторони - органи місцевого самоврядування, роботодавці тощо. Вони можуть за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів роботодавців здійснювати додаткові виплати та таким чином компенсувати початковий внесок за кредитом та/або частину процентної ставки в розмірі 3%.

Компенсація процентної ставки у розмірі 4% та/або у розмірі 3% є доходом, який необхідно зазначити у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації. Джерелом доходу в цьому випадку зазначається Укрфінжитло (код ЄДРПОУ 44098710) та/або інші заінтересовані сторони відповідно.

Також є доходом компенсації першого (початкового) внеску за кредитом від заінтересованої сторони. Джерелом доходу є відповідна заінтересована сторона (орган місцевого самоврядування тощо).

Крім того, у відповідних розділах декларації відображаються відомості й про інші об’єкти декларування у зв’язку із участю особи у програмі “єОселя” (об’єкт нерухомості / об’єкт незавершеного будівництва, фінансове зобов’язання, видатки та/або правочини).

У разі наявності обов'язку подання ПСЗ декларанту необхідно у відповідних випадках відобразити відомості повідомити про дохід, придбане житло та видатки на його придбання.

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