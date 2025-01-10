Депутаты разблокировали подписание закона о Реестре военнослужащих, куда внесут данные о членах их семей и оцифрованное лицо

Закон предусматривает, что в Реестр военнослужащих попадут данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки.

Источник фото: dou.ua

Верховная Рада разблокировала подписание закона, согласно которому в Украине будет создан Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о членах их семей и оцифрованный образ лица. Также там будут данные о должностных лицах СБУ и украинской разведке. Речь идет о принятом 18 декабря как законе законопроекте 12066, в отношении которого потом внесли блокирующие проекты постановлений, но они 9 января были провалены, так что закон теперь направлен на подпись Президенту.

Вместе с тем, закон предусматривает, что сбор, хранение, накопление и прочее в Реестре военнослужащих в отношении лиц, занимающих (занимавших) должности в Службе безопасности Украины, разведывательных органах Украины, осуществляются так, чтобы не раскрывать их принадлежность к таким органам.

«254 голоса за законопроект о Едином государственном реестре военнослужащих! Принято! Теперь осталась подпись Президента — и начнем работать над созданием реестра» – прокомментировала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Реестр будет создаваться за счет иностранных партнеров Украины, в том числе, посредством международных организаций, и за счет других не запрещенных законом источников.

По словам Черногоренко, каждый военнослужащий получит свой Military ID, который позволит идентифицировать военного, и это значительно упростит связь между реестрами для получения необходимых услуг. Обмен между внешними реестрами будет происходить благодаря номеру карты налогоплательщика.

Реестр будет надежно защищен.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», кроме того, новый закон также позволит автоматически передавать данные медицинских осмотров граждан о пригодности к военной службе в Реестр военнообязанных «Оберег».

Следовательно, новый закон дополнит Закон «О воинской обязанности и военной службе» новой статьей 25-1, которая предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих, предназначенного для обеспечения сбора, хранения, обработки данных о военнослужащих.

Срок хранения данных в Реестре военнослужащих составит 75 лет со дня смерти военнослужащего.

В набор реестровых данных включается такая информация о военнослужащем:

оцифрованный образ лица;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика или серия и номер;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

семейное положение и сведения о членах семьи;

сведения об изданных военно-учетных документах (при наличии);

статус военнослужащего

уникальный электронный идентификатор.

Реестр военнослужащих содержит также служебные сведения, в том числе сведения, на основании которых сведения о военнослужащем включены в Реестр военнослужащих, а также об органах ведения Реестра или субъектов информационного взаимодействия, которыми внесены такие сведения.

Содержание и объем информации, указанной в настоящей части, определяются в Порядке ведения Единого государственного реестра военнослужащих.

Для создания и ведения Реестра военнослужащих информация получается путем электронного информационного взаимодействия с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и другими информационно-коммуникационными системами, владельцем которых Минобороны, МВД, СБУ, Госспецсвязи и т.д.

Реестр военнослужащих в порядке электронного информационного взаимодействия осуществляет обмен информацией с Единым государственным демографическим реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния граждан (ГРАЦС), Государственным реестром физических лиц - налогоплательщиков, Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов.

Автор: Наталя Мамченко

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