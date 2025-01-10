Депутати розблокували підписання закону про Реєстр військовослужбовців, куди внесуть дані про членів їх родин та відцифроване обличчя

Закон передбачає, що до Реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки.

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Верховна Рада розблокувала підписання закону, за яким в Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчия. Також там будуть дані про посадовців СБУ та української розвідки. Йдеться про ухвалений 18 грудня як закон законопроект 12066, щодо якого потім внесли блокуючі проекти постанов, але вони 9 січня були провалені, тож закон тепер направлений на підпис Президенту.

Разом з тим, закон передбачає, що збирання, зберігання, накопичення та інше у Реєстрі військовослужбовців щодо осіб, які обіймають (займали) посади в Службі безпеки України, розвідувальних органах України, здійснюються так, щоб не розкривати їх належність до таких органів.

«254 голоси за законопроєкт про Єдиний державний реєстр військовослужбовців! Прийнято! Тепер залишився підпис Президента — і почнемо працювати над створенням реєстру. Це допоможе втілити екосистему із зручними послугами для захисників і захисниць. А найголовніше — досягти нашої мети у 90% цифрових сервісів для військових» - прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Реєстр буде створюватися за кошти іноземних партнерів України, у тому числі, при допомозі міжнародних організацій, і за рахунок інших не заборонених законом джерел.

За словами Черногоренко, кожен військовослужбовець отримає свій Military ID, який дасть можливість ідентифікувати військового, і це значно спростить зв'язок між реєстрами для отримання необхідних послуг. Обмін між зовнішніми реєстрами відбуватиметься завдяки номеру картки платника податків.

Реєстр буде надійно захищений.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», крім цього, новий закон також дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів громадян про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Отже, новий закон доповнить Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» новою статтею 25-1, яка передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, який буде призначений для забезпечення збирання, зберігання, обробки даних про військовослужбовців.

Строк зберігання даних у Реєстрі військовослужбовців становитиме 75 років з дня смерті військовослужбовця.

До набору реєстрових даних включається зокрема така інформація про військовослужбовця:

відцифрований образ обличчя;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

сімейний стан та відомості про членів сім’ї;

відомості про видані військово-облікові документи (за наявності);

статус військовослужбовця

унікальний електронний ідентифікатор.

Реєстр військовослужбовців містить також службові відомості, у тому числі відомості, на підставі яких відомості про військовослужбовця включено до Реєстру військовослужбовців, а також про органи ведення Реєстру або суб’єктів інформаційної взаємодії, якими внесено такі відомості.

Зміст та обсяг інформації, зазначеної в цій частині, визначаються в Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Для створення та ведення Реєстру військовослужбовців інформація отримується шляхом електронної інформаційної взаємодії з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та іншими інформаційно-комунікаційними системами, володільцем яких є Міноборони, МВС, СБУ, Держспецзв’язку тощо.

Реєстр військовослужбовців у порядку електронної інформаційної взаємодії здійснює обмін інформацією з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану громадян (ДРАЦС), Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Автор: Наталя Мамченко

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