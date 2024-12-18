Дані медоглядів на придатність автоматично потраплятимуть до Реєстру військовозобов’язаних – Рада ухвалить в цілому законопроект про цифрову ВЛК

Комітет з нацбезпеки завершив роботу над законопроектом про автоматичну передачу даних медоглядів щодо придатності до Реєстру військовозобов’язаних – Рада ухвалить його в цілому.

Фото: obllik.ck.ua

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підготував до прийняття в цілому законопроект 12066 про цифрову ВЛК, який дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Незабаром парламент ухвалить його як закон. Нагадаємо, що 20 листопада цей законопроект був прийнятий в першому читанні.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала на 2025 рік введення «електронної ВЛК».

Так, за її словами, у 2025 році обмін даними між Реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та Електронною системою охорони здоров'я (ЕСОЗ) буде відбуватися автоматично. Це і буде «електронною ВЛК».

Як зазначала заступниця міністра, після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЕСОЗ. Надалі, якщо відсутні хронічні захворювання та нарікання, фіксується рекомендація до придатності. Також в ЕСОЗ зазначаються антропометричні дані – зріст, вага, окружність грудної клітини, ці дані направляються до ВЛК.

Також вона повідомляла, що дані про стан здоров’я і, відповідно, придатність до військової служби Міноборони буде отримувати зі звичайних цивільних медичних закладів. Військовозобов’язані просто прийдуть до лікаря за своїм місцем перебування, і далі дані автоматично потраплять до Реєстру.

Як зазначила Катерина Черногоренко, ця реформа зі створення цифрової ВЛК розроблялася спільно з громадськими активістами.

«Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування. А далі ніякої біганини державними установами — за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини» - пояснила Черногоренко.

Перший етап, за її словами, буде реалізовано протягом 3 місяців. Результат – електронне направлення на ВЛК у Резерв+ та, власне, сам висновок ВЛК в електронному вигляді.

Другий етап, який дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому закладі охорони здоровʼя. Цей етап планують реалізувати до 1 червня 2025 року. Як зазначила заступниця міністра, дана концепція вже погоджена Кабміном.

Які зміни внесуть до законодавства для реалізації цифрової ВЛК

Отже, у підготовленій редакції до прийняття в цілому пропонується абзац 11 ч. 5 статті 242 Основ законодавства України про охорону здоров’я викласти в новій редакції, згідно з якою «під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони».

Втім, як зауважили у ГЮУ ВР, «процедура внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації, в тому числі й про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку, безпосередньо не пов’язана «з метою забезпечення національної безпеки та оборони».

Також відповідно у Законі «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів» буде визначено, що Міністерство охорони здоров’я має передавати до «Оберіг» відомості про відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку.

Реєстр «Оберіг» отримуватиме ці дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров’я з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Автор: Наталя Мамченко

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