З Тиси дістали тіло 39-річного чоловіка з Київщини

Тіло чоловіка перебувало у річці за 5 метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля та Ремета.

Фото: ua-reporter.com

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У річці Тиса виявили тіло 39-річного чоловіка з Київщини. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Інформацію про потопельника прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону отримали від своїх румунських колег.

Тіло чоловіка перебувало у річці за 5 метрів від румунського берега, між населеними пунктами Бедевля (Україна) та Ремета (Румунія).

«Ймовірно, що чоловік став жертвою переправників, які заради наживи за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаними особами наражають своїх «клієнтів» на смертельну небезпеку», - заявили прикордонники.

У ДПСУ додали, що від початку грудня 2024, це вже другий випадок виявлення тіла людини на річковій ділянці кордону.

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