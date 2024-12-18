Из Тисы достали тело 39-летнего мужчины из Киевщины

Тело мужчины находилось в реке в 5 метрах от румынского берега, между населенными пунктами Бедевля и Ремета.

Фото: ua-reporter.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В реке Тиса обнаружили тело 39-летнего мужчины Киевской области. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Информацию о утопленнике пограничники отдела «Тячев» Мукачевского отряда получили от своих румынских коллег.

Тело мужчины находилось в реке в 5 метрах от румынского берега, между населенными пунктами Бедевля (Украина) и Ремета (Румыния).

«Вероятно, что мужчина стал жертвой переправителей, которые ради наживы за организацию незаконного пересечения границы военнообязанными лицами подвергают своих «клиентов» смертельной опасности», - заявили пограничники.

В ГПСУ добавили, что с начала декабря 2024 года, это уже второй случай обнаружения тела человека на речном участке границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.