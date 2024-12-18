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В Киеве мужчина украл в супермаркете три банка красной икры и получил 5 лет тюрьмы

13:39, 18 декабря 2024
Мужчина совершил три кражи банок красной икры на 2877 гривен.
В Киеве мужчина украл в супермаркете три банка красной икры и получил 5 лет тюрьмы
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Киеве мужчина украл в супермаркете три банка красной икры на 2877 гривен и получил наказание. Приговор по делу №761/35613/23 вынес Шевченковский районный суд г. Киева.

В материалах дела указывается, что 26 апреля 2023 года мужчина в супермаркете взял из холодильной камеры банка красной лососевой икры, стоимостью 959 гривен. Он положил ее в карман куртки, в которую был одет. В дальнейшем, не оплатив товар на кассовой зоне, покинул помещение. 29 апреля 2023 и 8 мая 2023 года гражданин совершил аналогичные преступления.

На судебном заседании обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал полностью. Он пояснил, что в апреле-мае 2023 года совершил три кражи банок красной икры из магазина.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Согласно ч. 4 ст. 70 УК Украины частично присоединили наказание по приговору Оболонского районного суда Киева от 16.08.2023 года и окончательно назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

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