Двое судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

17 декабря в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки восьми судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Медведева Наталья Анатольевна – Первомайский горрайонный суд Николаевской области – 838,875 – соответствует занимаемой должности
Бабичева Любовь Петровна - Сватовский районный суд Луганской области - перерыв
Гладун Кристина Анатольевна - Печерский районный суд города Киева - перерыв
Дегтярева Ольга Викторовна - Окружной административный суд города Киева - прекращена квалификационная оценка
Мамалуй Марина Викторовна – Московский районный суд города Харькова – прекращена квалификационная оценка
Макаренко Владимир Вячеславович – Святошинский районный суд города Киева – отложено
Кулик Виктория Борисовна – Коммунарский районный суд города Запорожья – 750,25 – соответствует занимаемой должности
Иванисова Лидия Александровна – Ленинский районный суд города Харькова – отложено
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