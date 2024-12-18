Двое судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

В ВККС определялись результаты квалификационной оценки 8 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

17 декабря в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки восьми судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Медведева Наталья Анатольевна – Первомайский горрайонный суд Николаевской области – 838,875 – соответствует занимаемой должности

Бабичева Любовь Петровна - Сватовский районный суд Луганской области - перерыв

Гладун Кристина Анатольевна - Печерский районный суд города Киева - перерыв

Дегтярева Ольга Викторовна - Окружной административный суд города Киева - прекращена квалификационная оценка

Мамалуй Марина Викторовна – Московский районный суд города Харькова – прекращена квалификационная оценка

Макаренко Владимир Вячеславович – Святошинский районный суд города Киева – отложено

Кулик Виктория Борисовна – Коммунарский районный суд города Запорожья – 750,25 – соответствует занимаемой должности

Иванисова Лидия Александровна – Ленинский районный суд города Харькова – отложено

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