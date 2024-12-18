Двох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 8 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

17 грудня у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання вісьмох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Медведєва Наталія Анатоліївна - Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області - 838,875 - відповідає займаній посаді

Бабічева Любов Петрівна - Сватівський районний суд Луганської області - перерва

Гладун Христина Анатоліївна - Печерський районний суд міста Києва - перерва

Дегтярьова Ольга Вікторівна - Окружний адміністративний суд міста Києва - припинено кваліфікаційне оцінювання

Мамалуй Марина Вікторівна - Московський районний суд міста Харкова - припинено кваліфікаційне оцінювання

Макаренко Володимир Вячеславович - Святошинський районний суд міста Києва - відкладено

Кулик Вікторія Борисівна - Комунарський районний суд міста Запоріжжя - 750,25 - відповідає займаній посаді

Іванісова Лідія Олександрівна - Ленінський районний суд міста Харкова - відкладено.

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