Практика судів
  1. Суд інфо

Двох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

17:15, 18 грудня 2024
У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 8 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Двох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

17 грудня у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання вісьмох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Медведєва Наталія Анатоліївна - Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області - 838,875 - відповідає займаній посаді

Бабічева Любов Петрівна - Сватівський районний суд Луганської області - перерва

Гладун Христина Анатоліївна - Печерський районний суд міста Києва - перерва

Дегтярьова Ольга Вікторівна - Окружний адміністративний суд міста Києва - припинено кваліфікаційне оцінювання

Мамалуй Марина Вікторівна - Московський районний суд міста Харкова - припинено кваліфікаційне оцінювання

Макаренко Володимир Вячеславович - Святошинський районний суд міста Києва - відкладено

Кулик Вікторія Борисівна - Комунарський районний суд міста Запоріжжя - 750,25 - відповідає займаній посаді

Іванісова Лідія Олександрівна - Ленінський районний суд міста Харкова - відкладено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурору пригадали ДТП з потерпілим – кандидату відмовили у внесенні подання про призначення на посаду судді

Події минулого не дозволили кандидату на посаду судді одягнути суддівську мантію.

Статус підприємця не обмежує фізичну особу щодо обсягу її людських прав і свобод, гарантованих Конституцією – КСУ ухвалив рішення

Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційних гарантій прав фізичних осіб-підприємців.

КСУ визнав неконституційною норму про звільнення прокурора у разі реорганізації органу прокуратури чи скорочення штату

Конституційний Суд визнав неконституційною норму, за якою прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

ФБР закликало жителів Нью-Джерсі не збивати дрони та не наводити лазери на об’єкти у небі

Збройні сили США та розвідувальні служби закликали до спокою на тлі збільшення кількості випадків появи дронів.

В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про посадовців СБУ і розвідки – Рада ухвалила закон

У новому Реєстрі будуть також дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки, а створювати його будуть за кошти іноземних донорів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді