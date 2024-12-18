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У Києві чоловік вкрав у супермаркеті три банки червоної ікри і отримав 5 років в’язниці

13:39, 18 грудня 2024
Чоловік вчинив три крадіжки банок червоної ікри на 2877 гривень.
У Києві чоловік вкрав у супермаркеті три банки червоної ікри і отримав 5 років в’язниці
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Києві чоловік вкрав у супермаркеті три банки червоної ікри на 2877 гривень і отримав покарання. Вирок у справі № 761/35613/23 виніс Шевченківський районний суд м. Києва.

У матеріалах справи вказується, що 26 квітня 2023 року чоловік у супермаркеті взяв з холодильної камери банку червоної ікри лососевої, вартістю 959 гривень. Він поклав її до кишені куртки, в яку був одягнутий. Надалі, не сплативши за товар на касовій зоні, залишив приміщення. 29 квітня 2023 року та 8 травня 2023 року громадянин скоїв аналогічні злочини.

На судовому засіданні обвинувачений свою вину у пред'явленому обвинуваченні визнав повністю. Він пояснив, що у квітні-травні 2023 року вчинив три крадіжки банок червоної ікри з магазину.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України, частково приєднали покарання за вироком Оболонського районного суду Києва від 16.08.2023 року та остаточно призначили покарання у вигляді п'яти років і одного місяця позбавлення волі.

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