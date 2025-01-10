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«У Meta повний внутрішній хаос» – співробітники протестують проти змін Цукерберга у політиці щодо ЛГБТК+

14:23, 10 січня 2025
Нове оновлення Meta викликає хвилю обурення серед працівників ЛГБТК+ через свободу вираження.
«У Meta повний внутрішній хаос» – співробітники протестують проти змін Цукерберга у політиці щодо ЛГБТК+
Фото: Vector
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Компанія Meta зіштовхнулася з внутрішнім обуренням після запровадження суперечливих змін у правилах модерації контенту, які викликали протест серед працівників, зокрема з ЛГБТК+ спільноти. Оновлення дозволяє користувачам описувати представників ЛГБТК+ як людей з «психічними розладами», що спричинило масові хвилі невдоволення, повідомляє 404Media.

Обурення працівників вибухнуло після того, як зміни, частина стратегії генерального директора Марка Цукерберга щодо пріоритету «свободи вираження», поставили під сумнів безпеку та права маргіналізованих груп. На платформі Workplace, де спілкуються співробітники, з'явилися скріншоти, що відображають хаос і злість серед них. Багато працівників ЛГБТК+ спільноти вживають відпустки через психічне здоров’я або розглядають можливість залишити компанію.

Протести загострилися через відсутність внутрішнього обговорення щодо змін. Працівники вимагають пояснень, чому зміни були ухвалені без залучення ЛГБТК+ організацій та чітких документованих причин. Вони сумніваються, чи враховувалася думка спільноти перед змінами.

Цукерберг спробував заспокоїти ситуацію, заявивши, що більшість користувачів підтримують більшу свободу вираження. Однак його коментарі тільки поглибили розкол у компанії. Захисники прав ЛГБТК+ наголошують, що нова політика дозволяє поширення мови ненависті, що може призвести до небезпеки на платформах Meta.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Марк Цукерберг визнав завищену цензуру у Facebook і пообіцяв відновити свободу слова у соцмережі.

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Марк Цукерберг Meta

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