«В Meta полный внутренний хаос» – сотрудники протестуют против изменений Цукерберга в политике в отношении ЛГБТК+

Новое обновление Meta вызывает волну возмущения среди работников ЛГБТК+ из-за свободы выражения.

Фото: Vector

Компания Meta столкнулась с внутренним возмущением после введения противоречивых изменений в правилах модерации контента, которые вызвали протест среди работников, в частности из ЛГБТК+ сообщества. Обновление позволяет пользователям описывать представителей ЛГБТК+ как людей с «психическими расстройствами», что вызвало массовые волны недовольства, сообщает 404Media.

Возмущение работников разразилось после того, как изменения, часть стратегии генерального директора Марка Цукерберга по приоритету «свободы выражения», поставили под сомнение безопасность и права маргинализированных групп. На платформе Workplace, где общаются сотрудники, появились скриншоты, отражающие хаос и злость среди них. Многие работники ЛГБТК+ сообщества берут отпуска из-за психического здоровья или рассматривают возможность покинуть компанию.

Протесты обострились из-за отсутствия внутреннего обсуждения относительно изменений. Работники требуют объяснений, почему изменения были приняты без привлечения ЛГБТК+ организаций и четких документированных причин. Они сомневаются, учитывалось ли мнение сообщества перед изменениями.

Цукерберг попытался успокоить ситуацию, заявив, что большинство пользователей поддерживают большую свободу выражения. Однако его комментарии только углубили раскол в компании. Защитники прав ЛГБТК+ отмечают, что новая политика позволяет распространение языка ненависти, что может привести к опасности на платформах Meta.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Марк Цукерберг признал завышенную цензуру в Facebook и пообещал восстановить свободу слова в соцсети.

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