Практика судов
  1. В мире

«В Meta полный внутренний хаос» – сотрудники протестуют против изменений Цукерберга в политике в отношении ЛГБТК+

14:23, 10 января 2025
Новое обновление Meta вызывает волну возмущения среди работников ЛГБТК+ из-за свободы выражения.
«В Meta полный внутренний хаос» – сотрудники протестуют против изменений Цукерберга в политике в отношении ЛГБТК+
Фото: Vector
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta столкнулась с внутренним возмущением после введения противоречивых изменений в правилах модерации контента, которые вызвали протест среди работников, в частности из ЛГБТК+ сообщества. Обновление позволяет пользователям описывать представителей ЛГБТК+ как людей с «психическими расстройствами», что вызвало массовые волны недовольства, сообщает 404Media.

Возмущение работников разразилось после того, как изменения, часть стратегии генерального директора Марка Цукерберга по приоритету «свободы выражения», поставили под сомнение безопасность и права маргинализированных групп. На платформе Workplace, где общаются сотрудники, появились скриншоты, отражающие хаос и злость среди них. Многие работники ЛГБТК+ сообщества берут отпуска из-за психического здоровья или рассматривают возможность покинуть компанию.

Протесты обострились из-за отсутствия внутреннего обсуждения относительно изменений. Работники требуют объяснений, почему изменения были приняты без привлечения ЛГБТК+ организаций и четких документированных причин. Они сомневаются, учитывалось ли мнение сообщества перед изменениями.

Цукерберг попытался успокоить ситуацию, заявив, что большинство пользователей поддерживают большую свободу выражения. Однако его комментарии только углубили раскол в компании. Защитники прав ЛГБТК+ отмечают, что новая политика позволяет распространение языка ненависти, что может привести к опасности на платформах Meta.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Марк Цукерберг признал завышенную цензуру в Facebook и пообещал восстановить свободу слова в соцсети.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Марк Цукерберг Meta

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство дало разрешение на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы

Кроме резидентов Дия Сити и религиозных организаций, Кабмин добавил в список на бронирование работников операторов газораспределительных систем, выполняющих аварийные работы.

Закон об автоматической передаче данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе передали на подпись Зеленскому

Автоматизация процесса определения годности военнообязанных к службе может заработать уже в феврале 2025 года.

Недопуск в укрытие будет караться штрафами или лишением свободы — принят закон

А за невыполнение законных требований должностных лиц ГСЧС можно будет получить штраф до 17 тысяч грн.

Депутаты разблокировали подписание закона о Реестре военнослужащих, куда внесут данные о членах их семей и оцифрованное лицо

Закон предусматривает, что в Реестр военнослужащих попадут данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки.

ТЦК или статья 130 – полиция поставила перед водителем, который после операции принял обезболивающее и успокаивающее, интересный выбор

Суд не оценил методы работы патрульных полицейских и обратил внимание на небрежное отношение к оформлению материалов об административном правонарушении.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова