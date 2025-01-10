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Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин предоставит бронь от мобилизации работникам газовой отрасли

11:59, 10 января 2025
Правительство намерено урегулировать вопросы по бронированию ремонтных бригад облгазов.
Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин предоставит бронь от мобилизации работникам газовой отрасли
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Кабинет министров предоставит возможность бронирования от мобилизации работникам газовой отрасли Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов к Правительству» Верховной Раде, как стало известно из трансляции нардепа Алексея Гончаренко.

«У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение. Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении», – отметил Шмыгаль.

По его словам, кроме того, правительство отдельно сверх нормы забронирует ремонтные бригады облгазов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 22 ноября 2024 г. №1332 установил пресекательный срок для действия предоставленных ранее отсрочек. Правительство установило, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Министерства экономики до 1 декабря 2024 года, действуют не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Добавим, что у работодателей будет 72 часа на перебронирование работников.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль мобилизация бронирование газ

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