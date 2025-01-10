Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин предоставит бронь от мобилизации работникам газовой отрасли

Правительство намерено урегулировать вопросы по бронированию ремонтных бригад облгазов.

Кабинет министров предоставит возможность бронирования от мобилизации работникам газовой отрасли Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов к Правительству» Верховной Раде, как стало известно из трансляции нардепа Алексея Гончаренко.

«У нас газовики забронированы. Сегодня правительство внесет соответствующее решение. Сегодня вопрос будет реализован. Не вижу никаких вообще предостережений в этом направлении», – отметил Шмыгаль.

По его словам, кроме того, правительство отдельно сверх нормы забронирует ремонтные бригады облгазов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 22 ноября 2024 г. №1332 установил пресекательный срок для действия предоставленных ранее отсрочек. Правительство установило, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Министерства экономики до 1 декабря 2024 года, действуют не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Добавим, что у работодателей будет 72 часа на перебронирование работников.

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