Кабмін дав місяць на забезпечення автоматичного обміну даними між Реєстром «Оберіг» та ЄДР і реєстром Пенсійного фонду

Дані про працівників та інформацію про підприємства, установи і організації будуть брати і звіряти з електронних реєстрів.

Дані про заброньованих працівників та інформацію про підприємство, де вони працюють, будуть звіряти в онлайн-режимі.

Так, Уряд постановою від 22 листопада №1332 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» дав місяць на налагодження автоматичного обміну даними між Реєстром «Оберіг» та Реєстром юросіб і ФОПів, а також Реєстром Пенсійного фонду.

Вочевидь, звірка даних між реєстрами може в подальшому допомогти не лише в процесі бронювання, але й для виявлення підприємств, установ і організацій, працівники яких працевлаштовані, але не стоять на військовому обліку, не оновили дані або порушують законодавство про мобілізацію іншим чином. Як раніше писала «Судово-юридична газета», бізнесу, який ігнорує законодавство про військовий обліку, загрожує штраф до 59,5 тисяч грн.

Отже, відповідно до нової постанови до 1 січня 2025 року Міністерство цифрової трансформації, Міноборони і Міністерство юстиції повинні забезпечити електронну інформаційну взаємодію між Порталом Дія, Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, ФОП та громадських формувань (ЄДР) у режимі реального часу для оформлення бронювання військовозобов’язаних за списком в електронній формі та застосування відомостей зазначених реєстрів для цілей бронювання.

Крім того, Пенсійному фонду та Міноборони доручається до 1 січня 2025 року забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування та Реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» щодо працівників критично важливих підприємств, установ та організацій віком від 17 до 60 років. В автоматичному режимі має збиратися інформація щодо їх посад та про відповідність умовам бронювання, зокрема, щодо рівня зарплати не менше 20 тисяч грн.

Також Пенсійному фонду доручили до січня 2025 року забезпечити технічну можливість подання в електронному виді відомостей органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які є критично важливими.

Мінцифри повинно забезпечити технічну можливість подання повідомлення про включення до переліків органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які є критично важливими, для бронювання військовозобов’язаних в електронній формі та списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання, засобами Порталу Дія.

Центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено у 3-місячний строк забезпечити перегляд прийнятих рішень про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідно до нової постанови Кабміну відстрочки від призову, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки до набрання чинності новою постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Відстрочки, які були надані засобами Порталу Дія до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Цією постановою Кабмін також дозволив окремим рішенням міністра оборони збільшувати відсоток заброньованих у представництвах іноземних компаній, підприємствах та у певних органах влади.

Автор: Наталя Мамченко

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