Кабмін дозволив окремим рішенням міністра оборони збільшувати відсоток заброньованих у представництвах іноземних компаній, підприємствах та судах

Новий порядок бронювання надає міністру оборони право збільшувати кількість військовозобов’язаних, яких можна забронювати.

У новій редакції Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, яка затверджена постановою Уряду від 22 листопада 2024 року №1332, міністру оборони дозволяється збільшувати відсоток заброньованих працівників своїм окремим рішенням.

Нагадаємо, що до змін порядок передбачав, що військовозобов’язані, які працюють або проходять службу в Національній поліції, ДСНС, підлягають бронюванню в обсягах не більш як 50% кількості військовозобов’язаних працівників, але кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ.

Після змін таке окреме рішення міністра оборони про збільшення частки заброньованих може бути ухвалене для низки органів, установ та організацій.

При цьому нова редакція порядку не досить чітко визначає – стосовно кого саме міністр може ухвалити рішення про збільшення частки заброньованих.

Так, Порядок визначає, що кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони стосовно військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших державних органах

Національній поліції

Національному антикорупційному бюро (НАБУ)

Державному бюро розслідувань (ДБР)

органах прокуратури

БЕБ

ДСНС

Державній кримінально-виконавчій службі

Службі судової охорони

судах

установах системи правосуддя

органах досудового розслідування.

Також передбачається, що кількість військовозобов’язаних, які займають посади на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі і відповідно до закону підлягають бронюванню, крім військовозобов’язаних, зазначених в абзацах сьомому — чотирнадцятому пункту 5 цього Порядку, повинна становити не більше 50% загальної кількості військовозобов’язаних працівників, проте кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони.

Крім того, порядок передбачає, що кількість військовозобов’язаних, які займають посади в постійних представництвах нерезидентів (іноземних компаній, організацій), які провадять в Україні діяльність (представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій) (крім постійних представництв іноземних медіа), і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50% загальної кількості військовозобов’язаних працівників.

Кількість військовозобов’язаних, які займають посади у Товаристві Червоного Хреста України, інших українських неурядових організаціях, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, повинна становити не більше 50% загальної кількості військовозобов’язаних працівників. Але кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони.

Таким чином, з формулювання, викладеного у постанові Кабміну, безпосередньо не випливає, кого саме стосується право збільшити відсоток заброньованих за окремим рішенням міністра оборони – представництв іноземних підприємств і неурядових організацій, іноземних медіа чи інших категорій.

Автор: Наталя Мамченко

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