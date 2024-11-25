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Кабмин разрешил отдельным решением министра обороны увеличивать процент забронированных в представительствах иностранных компаний, предприятиях и судах

17:16, 25 ноября 2024
Новый порядок бронирования дает министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать.
Кабмин разрешил отдельным решением министра обороны увеличивать процент забронированных в представительствах иностранных компаний, предприятиях и судах
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В новой редакции Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, утвержденной постановлением Правительства от 22 ноября 2024 года №1332, министру обороны разрешается увеличивать процент забронированных работников своим отдельным решением.

Напомним, что до изменений порядок предусматривал, что военнообязанные, работающие или проходящие службу в Национальной полиции, ГСЧС, подлежат бронированию в объемах не более 50% от количества военнообязанных работников, но количество подлежащих бронированию военнообязанных может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны, принятому по обоснованному обращению Министра внутренних дел.

После изменений такое отдельное решение министра обороны об увеличении доли забронированных может быть принято в отношении ряда органов, учреждений и организаций.

При этом новая редакция порядка недостаточно четко определяет – по отношению к кому именно министр может принять решение об увеличении доли забронированных.

Так, Порядок определяет, что количество подлежащих бронированию военнообязанных может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны относительно военнообязанных, работающих или проходящих службу:

  • в органах государственной власти, других государственных органах
  • Национальной полиции
  • Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ)
  • Государственном бюро расследований (ГБР)
  • органах прокуратуры
  • БЭБ
  • ГСЧС
  • Государственной уголовно-исполнительной службе
  • Службе судебной охраны
  • судах
  • учреждениях системы правосудия
  • органах досудебного расследования.

Также предполагается, что количество военнообязанных, занимающих должности на критически важном предприятии, в критически важном учреждении и в соответствии с законом подлежащих бронированию, кроме военнообязанных, указанных в абзацах седьмом — четырнадцатом пункте 5 настоящего Порядка, должно составлять не более 50% общего количества военнообязанных работников, однако количество подлежащих военнообязанных бронированию может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны.

Кроме того, порядок предусматривает, что количество военнообязанных, занимающих должности в постоянных представительствах нерезидентов (иностранных компаний, организаций), осуществляющих в Украине деятельность (представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, неправительственных организаций других государств, международных неправительственных организаций) (кроме постоянных представительств иностранных медиа), и в соответствии с законом подлежат бронированию, должно составлять не более 50% общего количества военнообязанных работников.

Количество военнообязанных, занимающих должности в Обществе Красного Креста Украины, других украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, должно составлять не более 50% от общего количества военнообязанных работников. Однако количество подлежащих бронированию военнообязанных может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны.

Таким образом, из формулировки, изложенной в постановлении Кабмина, напрямую не следует, кого именно касается право увеличить процент забронированных по отдельному решению министра обороны – представительств иностранных предприятий и неправительственных организаций, иностранных медиа или других категорий.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины бронирование

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Кабмин разрешил отдельным решением министра обороны увеличивать процент забронированных в представительствах иностранных компаний, предприятиях и судах

Новый порядок бронирования дает министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать.

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