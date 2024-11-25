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Кабмин дал месяц на обеспечение автоматического обмена данными между Реестром «Оберег», ЕГР и реестром Пенсионного фонда

19:20, 25 ноября 2024
Данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.
Кабмин дал месяц на обеспечение автоматического обмена данными между Реестром «Оберег», ЕГР и реестром Пенсионного фонда
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Данные о забронированных работниках и информация о предприятии, где они работают, будут сверяться в онлайн-режиме.

Так, правительство постановлением от 22 ноября №1332 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время» дало месяц на налаживание автоматического обмена данными между Реестром «Оберег» и Реестром юрлиц и ФЛП, а также Реестром Пенсионного фонда.

Очевидно, что сверка данных между реестрами может в дальнейшем помочь не только в процессе бронирования, но и для выявления предприятий, учреждений и организаций, работники которых трудоустроены, но не состоят на военном учете, не обновили данные или нарушают законодательство о мобилизации иным образом. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бизнесу, игнорирующему законодательство о военном учете, грозит штраф до 59,5 тысяч грн.

Следовательно, в соответствии с новым постановлением до 1 января 2025 года Министерство цифровой трансформации, Минобороны и Министерство юстиции должны обеспечить электронное информационное взаимодействие между Порталом Дия, Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Единым государственным реестром юридических лиц, ФЛП и общественных формирований (ЕГР) в режиме реального времени для оформления бронирование военнообязанных по списку в электронной форме и применения сведений указанных реестров для целей бронирования.

Кроме того, Пенсионному фонду и Минобороны поручается до 1 января 2025 обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного соцстрахования и Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» в отношении работников критически важных предприятий, от 17 до 60 лет. В автоматическом режиме должна собираться информация об их должностях и о соответствии условий бронирования, в частности, относительно уровня зарплаты не менее 20 тысяч грн.

Также Пенсионному фонду поручили до января 2025 года обеспечить техническую возможность представления в электронном виде сведений органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, которые являются критически важными.

Минцифры должно обеспечить техническую возможность представления сообщения о включении в перечень органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными, для бронирования военнообязанных в электронной форме и списков предлагаемых военнообязанных. до бронирования, средствами Портала Дия.

Центральным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено в 3-месячный срок обеспечить пересмотр принятых решений об определении предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно новому постановлению Кабмина отсрочки от призыва, которые были предоставлены военнообязанным решениями Минэкономики до вступления в силу нового постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года. Отсрочки, которые были предоставлены средствами Портала Дия до вступления в силу этого постановления, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Этим постановлением Кабмин также разрешил отдельным решением министра обороны увеличивать процент забронированных в представительствах иностранных компаний, предприятиях и в определенных органах власти.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины Пенсионный фонд Оберег

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Кабмин дал месяц на обеспечение автоматического обмена данными между Реестром «Оберег», ЕГР и реестром Пенсионного фонда

Данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

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