В Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности на объекты недвижимости

На объекты недвижимости после завершения строительства запустили автоматическую регистрацию права собственности. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Как поясняется, права собственности регистрируются автоматически после ввода объекта в эксплуатацию. Без роли государственного регистратора.
Таким образом, указанный сервис позволяет Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) получать от Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС) информацию о вводе в эксплуатацию объектов законченного строительства, относительно которых в ГРВП зарегистрировано специальное имущественное право (СМП) на:
«Функционал дает возможность одновременного автоматического (без участия государственного регистратора) обновления технических характеристик таких объектов недвижимости через внесение изменений в соответствующие разделы, регистрации права собственности – вместо ранее зарегистрированного СМП. Также это происходит в предусмотренных законодательством случаях регистрации обременений, внесения сведений о совместной собственности собственников квартир и/или нежилых помещений на такие объекты недвижимости, совершение других регистрационных действий и на основании полученных от ЕГЭССС сведений», - отмечают в Минразвития.
Первые регистрации по новому функционалу уже состоялись.
Его введение:
Автоматизация процессов государственной регистрации позволяет получать физическим и юридическим лицам в автоматическом режиме комплексную услугу проведения в ГРВП определенных законодательством автоматических регистрационных действий с самого начала строительства и до его окончания.
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