В Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности на объекты недвижимости

Теперь права собственности на объекты недвижимости регистрируются автоматически после его ввода в эксплуатацию и без участия госрегистратора.

На объекты недвижимости после завершения строительства запустили автоматическую регистрацию права собственности. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Как поясняется, права собственности регистрируются автоматически после ввода объекта в эксплуатацию. Без роли государственного регистратора.

Таким образом, указанный сервис позволяет Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) получать от Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС) информацию о вводе в эксплуатацию объектов законченного строительства, относительно которых в ГРВП зарегистрировано специальное имущественное право (СМП) на:

делимые объекты незавершенного строительства (дом);

будущие объекты недвижимости (квартиры, машиноместа/паркоместа, другие помещения);

зарегистрировано СМП или право собственности на неделимые объекты незавершенного строительства (садовые/жилые/дачные дома и т.п.).

«Функционал дает возможность одновременного автоматического (без участия государственного регистратора) обновления технических характеристик таких объектов недвижимости через внесение изменений в соответствующие разделы, регистрации права собственности – вместо ранее зарегистрированного СМП. Также это происходит в предусмотренных законодательством случаях регистрации обременений, внесения сведений о совместной собственности собственников квартир и/или нежилых помещений на такие объекты недвижимости, совершение других регистрационных действий и на основании полученных от ЕГЭССС сведений», - отмечают в Минразвития.

Первые регистрации по новому функционалу уже состоялись.

Его введение:

расширяет перечень административных услуг, которые предоставляются в автоматическом режиме, что упрощает и улучшает качество их предоставления, а также уменьшает нагрузку на государственных регистраторов

повышает степень защищенности прав лиц на недвижимое имущество (т.к. исключает возможность проведения государственной регистрации на основании сфальсифицированных документов, которые могут быть поданы государственному регистратору).

Автоматизация процессов государственной регистрации позволяет получать физическим и юридическим лицам в автоматическом режиме комплексную услугу проведения в ГРВП определенных законодательством автоматических регистрационных действий с самого начала строительства и до его окончания.

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