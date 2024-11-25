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В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості

18:20, 25 листопада 2024
Тепер права власності на об’єкти нерухомості реєструються автоматично після його введення в експлуатацію і без участі держреєстратора.
В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості
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На об’єкти нерухомості після завершення будівництва запустили автоматичну реєстрацію права власності. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Як пояснюється, права власності реєструються автоматично після введення обʼєкта будівництва в експлуатацію. Без участі державного реєстратора.

Таким чином, вказаний сервіс дозволяє Державному реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) отримувати від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) інформацію про введення в експлуатацію об’єктів закінченого будівництва, щодо яких у ДРРП зареєстровано спеціальне майнове право (СМП) на:

  • подільні об’єкти незавершеного будівництва (будинок);
  • майбутні об’єкти нерухомості (квартири, машиномісця/паркомісця, інші приміщення);
  • зареєстроване СМП чи право власності на неподільні об’єкти незавершеного будівництва (садові/житлові/дачні будинки тощо).

«Функціонал дає змогу одночасного автоматичного (без участі державного реєстратора) оновлення технічних характеристик таких об’єктів нерухомості через внесення змін до відповідних розділів, реєстрації права власності – замість раніше зареєстрованого СМП.  Також це відбувається у передбачених законодавством випадках, реєстрації обтяжень, внесення відомостей щодо спільної власності власників квартир та/або нежитлових приміщень на такі об’єкти нерухомості, вчинення інших реєстраційних дій та на підставі отриманих від ЄДЕССБ відомостей», - зазначають у Мінрозвитку.

Перші реєстрації за новим функціоналом вже відбулися.

Його запровадження:

  • розширює перелік адміністративних послуг, що надаються в автоматичному режимі, що спрощує та покращує якість їх надання, а також зменшує навантаження на державних реєстраторів
  • підвищує ступінь захищеності прав осіб на нерухоме майно (оскільки виключає можливість проведення державної реєстрації на підставі сфальсифікованих документів, що можуть бути подані державному реєстратору).

Автоматизація процесів державної реєстрації дозволяє отримувати фізичним та юридичним особам в автоматичному режимі комплексну послугу щодо проведення у ДРРП визначених законодавством автоматичних реєстраційних дій від самого початку будівництва та по його закінченню.

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нерухомість

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