В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості

На об’єкти нерухомості після завершення будівництва запустили автоматичну реєстрацію права власності. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Як пояснюється, права власності реєструються автоматично після введення обʼєкта будівництва в експлуатацію. Без участі державного реєстратора.
Таким чином, вказаний сервіс дозволяє Державному реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) отримувати від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) інформацію про введення в експлуатацію об’єктів закінченого будівництва, щодо яких у ДРРП зареєстровано спеціальне майнове право (СМП) на:
«Функціонал дає змогу одночасного автоматичного (без участі державного реєстратора) оновлення технічних характеристик таких об’єктів нерухомості через внесення змін до відповідних розділів, реєстрації права власності – замість раніше зареєстрованого СМП. Також це відбувається у передбачених законодавством випадках, реєстрації обтяжень, внесення відомостей щодо спільної власності власників квартир та/або нежитлових приміщень на такі об’єкти нерухомості, вчинення інших реєстраційних дій та на підставі отриманих від ЄДЕССБ відомостей», - зазначають у Мінрозвитку.
Перші реєстрації за новим функціоналом вже відбулися.
Його запровадження:
Автоматизація процесів державної реєстрації дозволяє отримувати фізичним та юридичним особам в автоматичному режимі комплексну послугу щодо проведення у ДРРП визначених законодавством автоматичних реєстраційних дій від самого початку будівництва та по його закінченню.
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