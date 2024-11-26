На Вінниччині депутат міськради «заробив» на ремонті дороги понад мільйон гривень

Депутату-підприємцю оголосили підозру у заволодінні понад мільйоном гривень бюджетних коштів під час ремонту доріг.

На Вінниччині депутата Могилів-Подільської міської ради викрили на заволодінні понад 1 млн грн з бюджету під час ремонту доріг. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними слідства, фігурант, який є службовою особою та має організаційно-розпорядчі повноваження, уклав договір підряду на ремонт дорожнього покриття з одним із управлінь Могилів-Подільської міської ради.

Зазначається, що зловживаючи своїм службовим становищем, чоловік вніс в офіційну документацію завідомо неправдиві відомості про об'єми та вартість виконаних робіт, після чого подав власноруч підписані та завірені печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт до міської ради.

Надалі на розрахунковий рахунок ФОПа безпідставно було перераховано понад мільйон гривень з бюджетних коштів, якими він розпорядився на власний розсуд.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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