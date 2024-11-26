Посадовець закупив у підприємця для потреб навчальних закладів твердопаливні котли за завищеними цінами та вніс до офіційних документів неправдиві відомості про реальну вартість товару.

Ілюстративне фото, джерело - poltava.to

На Буковині судитимуть голову громади, який закупив товари для навчальних закладів за завищеними цінами. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, ювенальні прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з сільських рад Чернівецької області за фактами розтрати чужого майна в умовах воєнного стану та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовець закупив у підприємця для потреб навчальних закладів територіальної громади твердопаливні котли за завищеними цінами та вніс до офіційних документів неправдиві відомості про реальну вартість товару.

Вказується, що своїми діями обвинувачений заподіяв громаді збитки майже на чверть мільйона гривень.

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