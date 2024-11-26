Практика судів
  1. В Україні

На Буковині судитимуть голову громади, який закупив товари для навчальних закладів за завищеними цінами

07:36, 26 листопада 2024
Посадовець закупив у підприємця для потреб навчальних закладів твердопаливні котли за завищеними цінами та вніс до офіційних документів неправдиві відомості про реальну вартість товару.
На Буковині судитимуть голову громади, який закупив товари для навчальних закладів за завищеними цінами
Ілюстративне фото, джерело - poltava.to
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині судитимуть голову громади, який закупив товари для навчальних закладів за завищеними цінами. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, ювенальні прокурори Чернівецької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з сільських рад Чернівецької області за фактами розтрати чужого майна в умовах воєнного стану та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовець закупив у підприємця для потреб навчальних закладів територіальної громади твердопаливні котли за завищеними цінами та вніс до офіційних документів неправдиві відомості про реальну вартість товару.

Вказується, що своїми діями обвинувачений заподіяв громаді збитки майже на чверть мільйона гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Чернівці обвинувальний акт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив схему посадових окладів чиновників у прокуратурах та секторі безпеки і оборони

Затверджено схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів органів сектору безпеки і оборони України, обласних та окружних прокуратур у 2024 році.

Кабмін дав місяць на забезпечення автоматичного обміну даними між Реєстром «Оберіг» та ЄДР і реєстром Пенсійного фонду

Дані про працівників та інформацію про підприємства, установи і організації будуть брати і звіряти з електронних реєстрів.

Кабмін дозволив окремим рішенням міністра оборони збільшувати відсоток заброньованих у представництвах іноземних компаній, підприємствах та судах

Новий порядок бронювання надає міністру оборони право збільшувати кількість військовозобов’язаних, яких можна забронювати.

Системні порушники громадського порядку та домашні кривдники не зможуть задекларувати знайдену чи отриману зброю – наказ МВС

У разі встановлення в заяві про добровільне декларування зброї і боєприпасів або матеріалах, зібраних щодо декларування, відомостей, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, керівник органу поліції доручає їх розгляд керівнику органу досудового розслідування для прийняття рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

З закону про звільнення корупціонерів від перспектив в’язниці шляхом угод зі слідством виключили норму про можливість конфіскувати у них майно

Окрім того, що корупціонерів зможуть звільняти від покарання з випробуванням, у них тепер не конфісковуватимуть майно – набув сили закон.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва