Чиновник закупил у предпринимателя для нужд учебных заведений твердотопливные котлы по завышенным ценам и внес в официальные документы ложные сведения о реальной стоимости товара.

Иллюстративный фото, источник - poltava.to

На Буковине будут судить главу общины, закупившего товары для учебных заведений по завышенным ценам. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, ювенальные прокуроры Черновицкой окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении председателя одного из сельских советов Черновицкой области по фактам растраты чужого имущества в условиях военного положения и внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, должностное лицо закупило у предпринимателя для нужд учебных заведений территориального общества твердотопливные котлы по завышенным ценам и внесло в официальные документы ложные сведения о реальной стоимости товара.

Указывается, что своими действиями обвиняемый причинил общине ущерб почти на четверть миллиона гривен.

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