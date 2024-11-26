Мотоциклист, из-за которого в ДТП пострадала пассажирка и погибла женщина-пешеход, получил условное наказание

19-летний парень сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Миргородский горрайонный суд вынес приговор 19-летнему мотоциклисту, который сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неотведенном месте, в результате чего женщина умерла от полученных травм в больнице. Пассажирка мотоцикла также получила травмы.

В деле №541/2651/24 говорится о том, что 27 марта 2024 года, около 18:00, на улице Гоголя в Миргороде мотоцикл Geon 250, под управлением 19-летнего жителя Миргородского района сбил переходившую дорогу 75-летнюю местную жительницу. в неустановленном месте.

Тогда пострадали пешеходка, водитель и 17-летняя пассажирка мотоцикла - их госпитализировали в Миргородскую больницу для оказания медицинской помощи и определения степени тяжести телесных повреждений.

75-летняя жительница Миргорода вскоре умерла в больнице от полученных травм.

Обвиняемый является студентом 3 курса, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Свою вину он признал полностью и подтвердил все обстоятельства, объяснил, что авария произошла по его невнимательности.

Родственники погибшей и пострадавшая пассажирка мотоцикла заявили, что не имеют претензий к водителю и просили его строго не наказывать.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения, добровольное устранение причиненного вреда.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Суд назначил мотоциклисту 5 лет тюрьмы с лишением водительских прав на 2 года. От отбывания наказания его освободили с испытательным сроком – 2 года.

Также он должен возместить почти 200 000 гривен за лечение пострадавших и 8330 грн судебных и экспертных расходов.

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