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В Киеве в 8 районах возможно отключение фонарей

20:40, 25 ноября 2024
В связи с плановыми ремонтами возможны временные изменения в работе фонарей Киева.
В Киеве в 8 районах возможно отключение фонарей
Источник фото: КП «Киевгорсвет»
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До конца этого года специалисты коммунального предприятия «Киевгорсвет» будут ремонтировать сети наружного освещения в 8 районах города. На ряде улиц произойдет замена светильников, опор, кронштейнов и сетей наружного освещения, поясняют в КГГА.

По информации предприятия, в связи с проведением этих работ возможны временные изменения в работе фонарей на улично-дорожной сети города.

В частности, вероятны отключения наружного освещения на следующих улицах:

  • Голосеевский район – ул. Степана Рудницкого, частный сектор «Ширма» в пределах улиц Холодноярской, Сумской, Демеевской и просп. Валерия Лобановского, частный сектор «Цымбалов яр» в пределах улиц Максима Рыльского, Голосеевской, Эллана-Блакитного, Малокитаевской;
  • Дарницкий район – ул. Вакуленчука, 1 (специальная школа І-ІІ ступеней № 10), частный сектор микрорайона «Красный хутор» в пределах Харьковского шоссе, улиц Елочной, Владимира Рыбака, Вакуленчука;
  • Деснянский район – ул. Милютенка, частный сектор с. Троещина в пределах улиц Радосинской, Климента Квитки, Василия Щавинского, Митрополита Владимира Сабодана, Мира, Александра Довженко, Алексея Куринного, Тараса Коваля, Лермонтова, Ивана Кожедуба и Владимира Беца;
  • Днепровский район – частный сектор микрорайона ДВРЗ-1 (Лески) в пределах улиц Азербайджанской, Алматинской, Любови Малой, Гродненской, переулков Бышевского и Гродненского, частный сектор ДВРЗ-2 (Старая Дарница) в пределах улиц Устима Кармелюка, Лохвицкой, Сивашской, Хорольской;
  • Печерский район – ул. Бастионная, частный сектор микрорайона «Зверинец» в пределах улиц Бастионной, Садово-Ботанической, Зверинецкой, Ольшанской и Железнодорожного шоссе;
  • Подольский район – просп. Свободы, ул. Наталии Ужвий, просп. Георгия Гонгадзе, частный сектор «Кинь-Грусть» в пределах улиц Ивана Ежакевича, Косенко, Пуща-Водицкой, Лесозащитной, Луцкой, Каневской, переулков Межевого, Андрея Кузьменко, Кобзарского;
  • Соломенский район – ул. Федора Эрнста, микрорайон Жуляны в пределах улиц Территориальной обороны, Дмитрия Луценко, Школьной, Шевченко, Григория Гуляницкого, Киевской, Совской, Степана Рудницкого, Анны Арендт, Генерала Павленко, Березовой, Малиновой и Антина Ждановича, микрорайон Совки в пределах улиц Ахтырской, Петра Радченко, Холодноярской, Сигнальной, Колосковой, Пржевальской, Красной, Донской и просп. Валерия Лобановского, частный сектор микрорайона «Караваевы дачи» в пределах улиц Комбайнеров, Татьяны Яблонской, Новополевой, Олексы Гирныка, Бориславской;
  • Шевченковский район – ул. Даниила Щербаковского, ул. Игоря Турчина.

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