У Києві у 8 районах можливе відключення ліхтарів

У зв’язку з плановими ремонтами можливі тимчасові зміни в роботі ліхтарів Києва.

Джерело фото: КП «Київміськсвітло»

До кінця цього року фахівці комунального підприємства «Київміськсвітло» ремонтуватимуть мережі зовнішнього освітлення у 8 районах міста. На низці вулиць відбудеться заміна світильників, опор, кронштейнів та мереж зовнішнього освітлення, пояснюють у КМДА.

За інформацією підприємства, у зв’язку з проведенням цих робіт можливі тимчасові зміни в роботі ліхтарів на вулично-дорожній мережі міста.

Зокрема, ймовірні відключення зовнішнього освітлення на наступних вулицях:

Голосіївський район – вул. Степана Рудницького, приватний сектор «Ширма» в межах вулиць Холодноярської, Сумської, Деміївської та просп. Валерія Лобановського, приватний сектор «Цимбалів яр» у межах вулиць Максима Рильського, Голосіївської, Еллана-Блакитного, Малокитаївської;

– вул. Степана Рудницького, приватний сектор «Ширма» в межах вулиць Холодноярської, Сумської, Деміївської та просп. Валерія Лобановського, приватний сектор «Цимбалів яр» у межах вулиць Максима Рильського, Голосіївської, Еллана-Блакитного, Малокитаївської; Дарницький район – вул. Вакуленчука, 1 (спеціальна школа І-ІІ ступенів № 10), приватний сектор мікрорайону «Червоний хутір» у межах Харківського шосе, вулиць Ялинкової, Володимира Рибака, Вакуленчука;

– вул. Вакуленчука, 1 (спеціальна школа І-ІІ ступенів № 10), приватний сектор мікрорайону «Червоний хутір» у межах Харківського шосе, вулиць Ялинкової, Володимира Рибака, Вакуленчука; Деснянський район – вул. Мілютенка, приватний сектор с. Троєщина в межах вулиць Радосинської, Климента Квітки, Василя Щавинського, Митрополита Володимира Сабодана, Миру, Олександра Довженка, Олексія Курінного, Тараса Коваля, Лермонтова, Івана Кожедуба та Володимира Беца;

– вул. Мілютенка, приватний сектор с. Троєщина в межах вулиць Радосинської, Климента Квітки, Василя Щавинського, Митрополита Володимира Сабодана, Миру, Олександра Довженка, Олексія Курінного, Тараса Коваля, Лермонтова, Івана Кожедуба та Володимира Беца; Дніпровський район – приватний сектор мікрорайону ДВРЗ-1 (Ліски) в межах вулиць Азербайджанської, Алматинскої, Любові Малої, Гроденської, провулків Бишівського та Гроденського, приватний сектор ДВРЗ-2 (Стара Дарниця) в межах вулиць Устима Кармелюка, Лохвицької, Сиваської, Хорольської;

– приватний сектор мікрорайону ДВРЗ-1 (Ліски) в межах вулиць Азербайджанської, Алматинскої, Любові Малої, Гроденської, провулків Бишівського та Гроденського, приватний сектор ДВРЗ-2 (Стара Дарниця) в межах вулиць Устима Кармелюка, Лохвицької, Сиваської, Хорольської; Печерський район – вул. Бастіонна, приватний сектор мікрорайону «Звіринець» у межах вулиць Бастіонної, Садово-Ботанічної, Звіринецької, Вільшанської та Залізничного шосе;

– вул. Бастіонна, приватний сектор мікрорайону «Звіринець» у межах вулиць Бастіонної, Садово-Ботанічної, Звіринецької, Вільшанської та Залізничного шосе; Подільський район – просп. Свободи, вул. Наталії Ужвій, просп. Георгія Гонгадзе, приватний сектор «Кинь-Ґрусть» у межах вулиць Івана Їжакевича, Косенка, Пуща-Водицької, Лісозахисної, Луцької, Канівської, провулків Межевого, Андрія Кузьменка, Кобзарського;

– просп. Свободи, вул. Наталії Ужвій, просп. Георгія Гонгадзе, приватний сектор «Кинь-Ґрусть» у межах вулиць Івана Їжакевича, Косенка, Пуща-Водицької, Лісозахисної, Луцької, Канівської, провулків Межевого, Андрія Кузьменка, Кобзарського; Солом’янський район – вул. Федора Ернста, мікрорайон Жуляни в межах вулиць Територіальної оборони, Дмитра Луценка, Шкільної, Шевченка, Григорія Гуляницького, Київської, Совської, Степана Рудницького, Ганни Арендт, Генерала Павленка, Березової, Малинової та Антіна Ждановича, мікрорайон Совки в межах вулиць Охтирської, Петра Радченка, Холодноярської, Сигнальної, Колоскової, Пржевальського, Червоної, Донської та просп. Валерія Лобановського, приватний сектор мікрорайону «Караваєві дачі» в межах вулиць Комбайнерів, Тетяни Яблонської, Новопольової, Олекси Гірника, Бориславської;

– вул. Федора Ернста, мікрорайон Жуляни в межах вулиць Територіальної оборони, Дмитра Луценка, Шкільної, Шевченка, Григорія Гуляницького, Київської, Совської, Степана Рудницького, Ганни Арендт, Генерала Павленка, Березової, Малинової та Антіна Ждановича, мікрорайон Совки в межах вулиць Охтирської, Петра Радченка, Холодноярської, Сигнальної, Колоскової, Пржевальського, Червоної, Донської та просп. Валерія Лобановського, приватний сектор мікрорайону «Караваєві дачі» в межах вулиць Комбайнерів, Тетяни Яблонської, Новопольової, Олекси Гірника, Бориславської; Шевченківський район – вул. Данила Щербаківського, вул. Ігоря Турчина.

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