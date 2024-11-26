Посвідчення члена громадської організації ветеранів за 1500 доларів — житель Буковини допомагав уникнути мобілізації

Перед судом постане житель Буковини, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
Так, до суду передано обвинувальний акт стосовно 36-річного жителя Чернівецького району за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).
За даними слідства, обвинувачений організував схему, яка перешкоджала законній діяльності працівників ТЦК та СП під час здійснення мобілізаційних заходів.
Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він створив громадську організацію ветеранів війни.
«За гроші обвинувачений виготовляв і видавав чоловікам призовного віку посвідчення члена цієї організації зі статусом «працівник правоохоронного органу». Одне посвідчення коштувало до 1500 доларів», — вказують у прокуратурі.
Обвинувачений гарантував військовозобов’язаним, що за наявності цього документа до них не буде питань від працівників ТЦК та СП. Також він обіцяв, що чоловіки зможуть безперешкодно переміщуватися територією України в особливий період.
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