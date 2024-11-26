Посвідчення члена громадської організації ветеранів за 1500 доларів — житель Буковини допомагав уникнути мобілізації

За гроші обвинувачений виготовляв і видавав чоловікам призовного віку посвідчення члена цієї організації зі статусом «працівник правоохоронного органу».

Перед судом постане житель Буковини, який допомагав військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, до суду передано обвинувальний акт стосовно 36-річного жителя Чернівецького району за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачений організував схему, яка перешкоджала законній діяльності працівників ТЦК та СП під час здійснення мобілізаційних заходів.

Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він створив громадську організацію ветеранів війни.

«За гроші обвинувачений виготовляв і видавав чоловікам призовного віку посвідчення члена цієї організації зі статусом «працівник правоохоронного органу». Одне посвідчення коштувало до 1500 доларів», — вказують у прокуратурі.

Обвинувачений гарантував військовозобов’язаним, що за наявності цього документа до них не буде питань від працівників ТЦК та СП. Також він обіцяв, що чоловіки зможуть безперешкодно переміщуватися територією України в особливий період.

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