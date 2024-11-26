Практика судов
  1. В Украине

Удостоверение члена общественной организации ветеранов за 1500 долларов — житель Буковины помогал избежать мобилизации

07:00, 26 ноября 2024
За деньги обвиняемый изготавливал и выдавал мужчинам призывного возраста удостоверение члена этой организации со статусом «работник правоохранительного органа».
Удостоверение члена общественной организации ветеранов за 1500 долларов — житель Буковины помогал избежать мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перед судом предстанет житель Буковины, помогавший военнообязанным избежать мобилизации. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, в суд передан обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Черновицкого района по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый организовал схему, препятствовавшую законной деятельности работников ТЦК и СП во время осуществления мобилизационных мероприятий.

Установлено, что после полномасштабного вторжения в Украину он создал общественную организацию ветеранов войны.

«За деньги обвиняемый изготавливал и выдавал мужчинам призывного возраста удостоверение члена этой организации со статусом «работник правоохранительного органа». Одно удостоверение обошлось до 1500 долларов», — указывают в прокуратуре.

Обвиняемый гарантировал военнообязанным, что при наличии этого документа к ним не будет вопросов от работников ТЦК и СП. Также он обещал, что мужчины смогут беспрепятственно перемещаться по территории Украины в особый период.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Черновцы мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.

Кабмин утвердил схему должностных окладов чиновников в прокуратурах и секторе безопасности и обороны

Утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов органов сектора безопасности и обороны Украины, областных и окружных прокуратур в 2024 году.

Кабмин дал месяц на обеспечение автоматического обмена данными между Реестром «Оберег», ЕГР и реестром Пенсионного фонда

Данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

Кабмин разрешил отдельным решением министра обороны увеличивать процент забронированных в представительствах иностранных компаний, предприятиях и судах

Новый порядок бронирования дает министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать.

Системные нарушители общественного порядка и домашние обидчики не смогут задекларировать найденное или полученное оружие – приказ МВД

В случае установления в заявлении о добровольном декларировании оружия и боеприпасов или материалах, собранных по декларированию, сведений, свидетельствующих о наличии признаков уголовного правонарушения, руководитель органа полиции поручает их рассмотрение руководителю органа досудебного расследования для принятия решения о внесении сведений в ЕРДР.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва