Удостоверение члена общественной организации ветеранов за 1500 долларов — житель Буковины помогал избежать мобилизации

За деньги обвиняемый изготавливал и выдавал мужчинам призывного возраста удостоверение члена этой организации со статусом «работник правоохранительного органа».

Перед судом предстанет житель Буковины, помогавший военнообязанным избежать мобилизации. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, в суд передан обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Черновицкого района по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый организовал схему, препятствовавшую законной деятельности работников ТЦК и СП во время осуществления мобилизационных мероприятий.

Установлено, что после полномасштабного вторжения в Украину он создал общественную организацию ветеранов войны.

«За деньги обвиняемый изготавливал и выдавал мужчинам призывного возраста удостоверение члена этой организации со статусом «работник правоохранительного органа». Одно удостоверение обошлось до 1500 долларов», — указывают в прокуратуре.

Обвиняемый гарантировал военнообязанным, что при наличии этого документа к ним не будет вопросов от работников ТЦК и СП. Также он обещал, что мужчины смогут беспрепятственно перемещаться по территории Украины в особый период.

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