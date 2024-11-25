Будут судить 17-летнего парня, который в одном из общежитий Хмельницкого избил первокурсника

Из-за травм пострадавший оказался в реанимации.

Направлено в суд дело 17-летнего юноши из Хмельницкого, сильно избившего 15-летнего студента в общежитии. Об этом сообщает областная прокуратура.

Событие произошло 2 октября около 23:00 в одном из общежитий города.

Между двумя студентами 17 и 15 лет возник конфликт, в ходе которого старший парень избил младшего, в результате чего получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Пострадавший находился в реанимационном отделении, затем его перевели в хирургию. У него диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, подкожную гематому на голове, множественные сосуды на теле, разрыв селезенки и ушиб легкого.

Напомним, что в одном из общежитий Хмельницкого произошла драка между двумя студентами, один из которых попал в больницу с травмами. 17-летнему юноше подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений.

Пострадавший парень попал в реанимацию. В результате побоев ему удалили селезенку, рассказывал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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