В Хмельницком из-за жестокого избиения в общежитии 15-летний студент потерял селезенку — Омбудсмен инициировал расследование

Дмитрий Лубинец обратился в Министерство образования и науки с требованием расследовать халатность работников заведения.

Как сообщалось, в Хмельницком в общежитии жестоко избили 15-летнего студента.

Ученик профессионального училища попал в реанимацию. В результате избиения в общежитии ему удалили селезенку. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Инцидент с избиением 15-летнего парня произошел поздно вечером – около 23:00 – после окончания дежурства работников училища, которые должны были обеспечивать порядок до 22:00.

Об избиении администрации заведения сообщили другие студенты. После этого работники училища прибыли на место вместе с медиками и полицией.

Пострадавшему парню оказали медицинскую помощь, однако из-за тяжести повреждений ему удалили селезенку.

Представительница Омбудсмена в Хмельницкой области Оксана Кизаева пообщалась с директором училища, который отметил, что общежитие, где произошло нападение, не принадлежит учебному заведению. Однако на основании договорных отношений училище пользуется помещением.

«Следовательно, именно работники училища были обязаны нести ответственность за соблюдением норм, правил проживания и дисциплину в общежитии», – отметил Лубинец.

Омбудсмен направил запросы в полицию и Министерство образования и науки, чтобы провести служебное расследование по халатности работников училища, которые не обеспечили надлежащий уровень безопасности. Также он обратился в Национальную социальную сервисную службу с просьбой принять меры реагирования.

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