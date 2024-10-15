Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницком из-за жестокого избиения в общежитии 15-летний студент потерял селезенку — Омбудсмен инициировал расследование

13:18, 15 октября 2024
Дмитрий Лубинец обратился в Министерство образования и науки с требованием расследовать халатность работников заведения.
В Хмельницком из-за жестокого избиения в общежитии 15-летний студент потерял селезенку — Омбудсмен инициировал расследование
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщалось, в Хмельницком в общежитии жестоко избили 15-летнего студента.

Ученик профессионального училища попал в реанимацию. В результате избиения в общежитии ему удалили селезенку. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Инцидент с избиением 15-летнего парня произошел поздно вечером – около 23:00 – после окончания дежурства работников училища, которые должны были обеспечивать порядок до 22:00.

Об избиении администрации заведения сообщили другие студенты. После этого работники училища прибыли на место вместе с медиками и полицией.

Пострадавшему парню оказали медицинскую помощь, однако из-за тяжести повреждений ему удалили селезенку.

Представительница Омбудсмена в Хмельницкой области Оксана Кизаева пообщалась с директором училища, который отметил, что общежитие, где произошло нападение, не принадлежит учебному заведению. Однако на основании договорных отношений училище пользуется помещением.

«Следовательно, именно работники училища были обязаны нести ответственность за соблюдением норм, правил проживания и дисциплину в общежитии», – отметил Лубинец.

Омбудсмен направил запросы в полицию и Министерство образования и науки, чтобы провести служебное расследование по халатности работников училища, которые не обеспечили надлежащий уровень безопасности. Также он обратился в Национальную социальную сервисную службу с просьбой принять меры реагирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Хмельницкий омбудсмен побои

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС должен обсудить дальнейшую судьбу 4,5 млн украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС – письмо Урсулы фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен предложила рассмотреть вопрос дальнейшей судьбы украинских граждан в Европе в рамках неотложных изменений в миграционное законодательство, учитывая потребности Украины и ограниченность ресурсов стран ЕС.

Кабмин установил, что тексты нормативно-правовых актов нужно оформлять шрифтом цифрового государства e-Ukraine

Текст нормативно-правового акта, размещаемого на веб-сайтах субъектов правотворческой деятельности, оформляется с использованием шрифта e-Ukraine, который разрабатывался частным агентством

Кабмин одобрил законопроект о принудительном лишении права пользования земельным участком для строительства военных сооружений

На заседании правительства одобрен законопроект, предусматривающий принудительное временное лишение права пользования земельным участком для строительства и содержания военных сооружений.

Кандидату в судьи из числа прокуроров вспомнили дела брата и ошибки в работе

Суворовский районный суд Одессы пока останется без судьи.

За май-сентябрь 2024 года вынесено постановлений о штрафах на сумму 7,54 млн грн – Ровенский ОТЦК

«Судебно-юридическая газета» поинтересовалась у Кабмина, какая сумма штрафов по постановлениям ТЦК поступила в бюджет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду