У Хмельницькому через жорстоке побиття в гуртожитку 15-річний студент втратив селезінку — Омбудсмен ініціював розслідування

Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства освіти та науки з вимогою розслідувати недбалість працівників закладу.

Як повідомлялося, в Хмельницькому в гуртожитку жорстоко побили 15-річного студента.

Учень професійного училища потрапив до реанімації. Внаслідок побиття в гуртожитку йому видалили селезінку. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Інцидент з побиттям 15-річного хлопця трапився пізно ввечері – близько 23:00 – після закінчення чергування працівників училища, які мали забезпечувати порядок до 22:00.

Про побиття адміністрацію закладу повідомили інші студенти. Після цього працівники училища прибули на місце разом з медиками та поліцією.

Постраждалому хлопцю надали медичну допомогу, проте через тяжкість ушкоджень йому видалили селезінку.

Представниця Омбудсмена у Хмельницькій області Оксана Кізаєва поспілкувалася з директором училища, який зазначив, що гуртожиток, де стався напад, не належить навчальному закладу. Проте на підставі договірних відносин училище користується приміщенням.

«Відтак саме працівники училища були зобовʼязані нести відповідальність за дотриманням норм, правил проживання та дисципліну в гуртожитку», – зазначив Лубінець.

Омбудсмен направив запити до поліції та Міністерства освіти та науки, аби провести службове розслідування щодо халатності працівників училища, які не забезпечили належний рівень безпеки. Також він звернувся до Національної соціальної сервісної служби з проханням вжити заходів реагування.

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