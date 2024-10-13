У Хмельницькому в гуртожитку жорстоко побили 15-річного студента — підліток отримав підозру

Між двома студентами, одному з яких 17, а іншому 15 років, стався конфлікт, в результаті якого старший хлопець завдав ударів молодшому.

ілюстративне фото

В одному з гуртожитків Хмельницького сталася бійка між двома студентами, один з яких потрапив до лікарні з травмами.

17-річному юнакові підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, повідомляє пресс-служба поліції.

Там нагадали, що подія сталася 2 жовтня близько 23:00 години в одному з гуртожитків м. Хмельницького. Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт, в ході якого старший хлопець побив молодшого, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Всіх учасників та свідків конфлікту встановили та допитали.

Як розповіла мати постраждалого 15-річного хлопця виданню vsim.ua, у гуртожитку у її сина вимагали гроші, що і стало причиною побиття.

Жінка говорить, що проблеми в сина почалися одразу з початком навчального року. У нього швидко закінчувалися кошти, втім, він не розповідав нічого батькам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.