В Хмельницком в общежитии жестоко избили 15-летнего студента — подросток получил подозрение

Между двумя студентами, одному из которых 17, а другому 15 лет, произошел конфликт, в результате которого старший парень нанес удары младшему.

В одном из общежитий Хмельницкого произошла потасовка между двумя студентами, один из которых попал в больницу с травмами.

17-летнему юноше подозрение в нанесении тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба полиции.

Там напомнили, что событие произошло 2 октября около 23:00 в одном из общежитий г. Хмельницкого. Между двумя студентами 17 и 15 лет возник конфликт, в ходе которого старший парень избил младшего, в результате чего получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. По факту нанесения тяжких телесных повреждений начато уголовное производство. Всех участников и свидетелей конфликта установили и допросили.

Как рассказала мать пострадавшего 15-летнего парня изданию vsim.ua, в общежитии у ее сына требовали деньги, что и стало причиной избиения.

Женщина говорит, что проблемы у сына начались сразу с началом учебного года. У него быстро заканчивались средства, впрочем, он ничего не рассказывал родителям.

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