В Ровно 14-летний парень убегал от патрульных на угнанном авто, видео

Парень, увидев полицейский автомобиль, начал убегать, игнорировал требования остановиться, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.

В Ровно 14-летний подросток за рулем украденного Mitsubishi Pajero скрывался от патрульных. Об этом сообщили в полиции.

Как сообщается, патрульные заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, который наехал на бордюрный камень и, увидев полицейское авто, начал убегать.

Инспекторы передали информацию в радиоэфир и приступили к преследованию. Водитель не реагировал на требования остановиться, нарушал правила дорожного движения и создавал опасные ситуации.

В конце концов он въехал в дорожный знак, а потом вышел из авто и начал убегать.

"Патрульные его задержали. Парень признался, что автомобиль не его - он нашел его в селе Шубков Ровенской области с ключами внутри и решил прокатиться", - отметили в полиции.

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