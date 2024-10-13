Налоговая объясняет, что налогообложению подлежат доходы физических лиц – предпринимателей, полученные в течение календарного года от осуществления хозяйственной деятельности.

Государственная налоговая служба объясняет, включается ли в доход ФЛП сумма кредита.

Отмечается, что согласно пп. 14.1.258 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса №2755-VI с изменениями и дополнениями, финансовый кредит - средства, предоставляемые банком-резидентом или нерезидентом, квалифицируемым как банковское учреждение согласно законодательству страны пребывания нерезидента, или резидентами и нерезидентами, имеющими согласно соответствующему законодательству статус небанковских финансовых учреждений, а также иностранным государством или его официальными агентствами, международными финансовыми организациями и другими кредиторами – нерезидентами юридическому или физическому лицу на определенный срок для целевого использования и под процент.

Согласно п. 177.1 ст. 177 разд. IV НКУ налогообложению подлежат доходы физических лиц – предпринимателей, полученные в течение календарного года от осуществления хозяйственной деятельности.

Учитывая, что полученный физическим лицом – предпринимателем кредит в соответствии с условиями договора подлежит обязательному возвращению в определенные сроки, то в течение действия договора кредита сумма кредита не включается в состав дохода предприятия.

При этом следует отметить, что если сумма кредита не возвращается в определенный в договоре срок, то она включается в состав доходов физического лица – предпринимателя и облагается налогом на общих основаниях.

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