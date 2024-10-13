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Казни украинских пленных становятся все чаще, — глава МИД Андрей Сибига призвал мир отреагировать

17:03, 13 октября 2024
Международное сообщество должно выдать ордера МКС на арест российских преступников, – сказал министр иностранных дел Андрей Сибига.
Казни украинских пленных становятся все чаще, — глава МИД Андрей Сибига призвал мир отреагировать
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал расстрелы оккупантами украинских военнопленных. Он заявил, что международное сообщество должно жестко отреагировать на казни украинских воинов. Такие действия являются грубым нарушением международного права.

"Жестокое обращение рф с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны", - подчеркнул Сибига.

Он сообщил, что казни украинских пленных становятся все чаще. По данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей.

Глава МИД призвал международное сообщество принять немедленные меры - выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских преступников, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей и содействовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц.

Напомним, что в Курщине российские захватчики предположительно расстреляли 9 украинских военных, которые вынуждены были сдаться в плен. В связи с этим Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма ООН и МККК.

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