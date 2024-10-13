Страти українських полонених стають дедалі частішими, — глава МЗС Андрій Сибіга закликав світ відреагувати

Міжнародна спільнота повинна видати ордери МКС на арешт російських злочинців, — сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Фото: Главком

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував розстріли окупантами українських військовополонених. Він заявив, що міжнародна спільна повинна жорстко відреагувати на страти українських воїнів. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права.

"Жорстоке поводження росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни", - наголосив Сибіга.

Він повідомив, що страти українських полонених стають дедалі частішими. За даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб.

Глава МЗС закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів - видати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російських злочинців, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб.

Нагадаємо, що на Курщині російські загарбники імовірно розстріляли 9 українських військових, які вимушені були здатися в полон. Через це Омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ.

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