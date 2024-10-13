Третя світова війна може розпочатися через 3-4 місяці — Дональд Трамп

Дональд Трамп зробив новий прогноз про Третю світову війну.

Фото: Reuters

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна може розпочатися через три-чотири місяці. Також під час мітингу у Каліфорнії він згадав про війну в Україні, пише WCBM.

«Це говорить вам... у нас проблема. Я дійсно турбуюся про наступні три місяці, правда. Я турбуюся про наступні три з половиною, чотири місяці. Ми опинимося у світовій війні через це, через людей, які у нас є», - сказав він.

Також Трамп вважає, що у разі своєї перемоги на президентських виборах він зможе врегулювати війну в Україні і «зупинити хаос на Близькому Сході».

Нагадаємо, ще у липні Трамп говорив, що конфлікти на Близькому Сході можуть перерости у Третю світову війну, якщо він програє вибори 2024 року.

Додамо, Комісія з питань національної оборонної стратегії Конгресу США склала детальний звіт щодо потенційних загроз для Вашингтону. У ньому, зокрема, йдеться про те, що в Україні вирішиться, чи розпочнеться третя світова війна.

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