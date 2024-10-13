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Омбудсмен Лубинец отреагировал на вероятный расстрел 9 украинских военных на Курщине

11:17, 13 октября 2024
Речь идет о 9 украинских военных, которые вынуждены были сдаться в плен.
Омбудсмен Лубинец отреагировал на вероятный расстрел 9 украинских военных на Курщине
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В СМИ появилась информация, что на Курщине российские захватчики предположительно расстреляли 9 украинских военных, которые вынуждены были сдаться в плен. Речь идет о дронщиках и смежниках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уже направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян.

Он подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и добавил, что международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные преступления.

"В очередной раз направил письма ООН и МККК по поводу очередного преступления россиян. Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. россия – это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на такие преступления!" – добавил Омбудсмен.

Напомним, что недавно расстреляли украинских бойцов в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

Ранее сообщалось, что россияне расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении.

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