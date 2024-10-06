Оккупанты расстреляли пленных украинских бойцов в Нью-Йорке

Украинские военные с помощью дрона зафиксировали очередное преступление россиян

Фото: скриншот

В Донецкой области российские оккупанты расстреляли трех безоружных украинских военных. Об этом сообщила 12 бригада специального назначения «Азов».

Украинские военные с помощью дрона зафиксировали очередное преступление россиян. На кадрах видно, как оккупанты стреляют в безоружных бойцов Сил обороны Украины в Нью-Йорке. Позже воины «Азова» совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен россиянина из совершившей преступление группы.

«На допросе пленник россиянин дал показания о неоднократных убийствах пленных, которые совершал и совершает его подразделение», – рассказали военные.

В сообщении отмечают, что эти кадры используют в качестве доказательства нарушения Женевской конвенции россиянами.

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на преступление россиян.

«Со своей стороны, как Омбудсман Украины, требую от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права. Именно поэтому по всем возможным случаям направляю письма на ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке.

Такие вещи – это недопустимо и нарушение прав человека! В то же время, поведение российских военных толеруется от их высшего руководства. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и должное наказание!», - заявил он.

Ранее сообщалось, что россияне расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.