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Тернопольский дрифт — водитель BMW устроил развлечения на дороге и пытался скрыться от полиции, видео

19:05, 6 октября 2024
На водителя полицейские составили админматериалы.
Тернопольский дрифт — водитель BMW устроил развлечения на дороге и пытался скрыться от полиции, видео
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В Тернополе правоохранители обнаружили водителя BMW, который дрифтовал по улицам города. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

«Обнаружили и остановили. Водитель вышел из автомобиля и пытался скрыться, однако недалеко», - заявил он.

Также он добавил, что, общаясь с водителем, правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения, но осмотр проходить он отказался.

«Получил свои «плюшки» в виде админматериалов. Надеюсь, суд лишит права управления», - добавил Алексей Белошицкий.

Также он привел слова водителя: «Это была моя ошибка, когда я убегал из машины». На это полицейские ему ответили: «Ошибка была, когда вы выпили, сели за руль и начали дрифтовать».

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