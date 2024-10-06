Тернопольский дрифт — водитель BMW устроил развлечения на дороге и пытался скрыться от полиции, видео

На водителя полицейские составили админматериалы.

В Тернополе правоохранители обнаружили водителя BMW, который дрифтовал по улицам города. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

«Обнаружили и остановили. Водитель вышел из автомобиля и пытался скрыться, однако недалеко», - заявил он.

Также он добавил, что, общаясь с водителем, правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения, но осмотр проходить он отказался.

«Получил свои «плюшки» в виде админматериалов. Надеюсь, суд лишит права управления», - добавил Алексей Белошицкий.

Также он привел слова водителя: «Это была моя ошибка, когда я убегал из машины». На это полицейские ему ответили: «Ошибка была, когда вы выпили, сели за руль и начали дрифтовать».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.