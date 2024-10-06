В Румынии суд снял с президентской гонки пророссийскую кандидатку

Пророссийскую кандидатку Диану Шошоаку не допустили к выборам в Румынии.

Фото: romania-insider.com

Конституционный суд Румынии исключил из списка кандидатов в президенты пророссийского ультраправого политика, пишет Reuters.

Речь идет о Диане Шошоаке, лидере SOS Romania – небольшой ультранационалистической евроскептической оппозиционной партии, которая в июне неожиданно получила два места в Европейском парламенте.

5 октября Конституционный суд Румынии обсудил юридические претензии к шести кандидатурам. Он отклонил пять, но принял возражения против Шошоаки, но пока не объяснил свое решение.

В ходе этого решения политик вела прямую трансляцию в Facebook, заявив, что выборы в Румынии «хотят сфальсифицировать».

«Это доказывает, что американцы, евреи и Европейский союз планируют сфальсифицировать румынские выборы еще до их начала. С этого момента у нас есть явное доказательство того, что в Румынии обсуждается диктатура и полное отсутствие демократии», - сказала Шошоака.

Reuters отмечает, что суд обычно публикует подробные объяснения своих решений позже.

Тем временем политики, представляющие разные политические круги, заявили, что это решение является «беспрецедентной угрозой демократическим ценностям». Поскольку суд, состоящий из девяти членов, назначается по политическим мотивам – многие политики обвинили его во вмешательстве, добавило агенство.

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